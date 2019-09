Way of life

Pfiou ! Ça faisait au moins 5 ans que je n'avais pas pris de vraies vacances ! Du coup, on a pas trop entendu parler de moi... Mais qu'est-ce que j'ai kiffé !J'étais donc au Japon durant 2 semaines, et plus précisément à Tokyo. C'est une ville (une Megalopole même) impossible à visiter en 2 semaines... Je n'ai vu que son centre et un peu Chiba :-) !Alors je confirme, peu de japonais parlent anglais - par contre, ils sont vraiment très prévenant et très à l'aise avec la technologie, les Pocketalk (des traducteurs vocaux) sont très répandus, et avec la coupe du monde de Rugby et les JO, la majorité des panneaux dans le métro (et ailleurs) sont traduit en Romanji (notre alphabet). Je vous conseille juste une puce 3G, même si le Wifi est disponible un peu partout la-bas :-) !Bon on finit avec 5 vlog sur le thème du Japon lui même. Je publierais mes vlogs sur le TGS 2019 un peu plus tard (elles sont sur ma chaine Youtube si cela vous interesse : http://www.youtube.com/channel/UCrrXYo8N0r26rrPrAcLAuNA ).Je vous ai écouté : j'ai opté pour du 1080p 60fps, et je ne regrette pas ^^ !Playlist complète : https://www.youtube.com/watch?v=jmR76Tch_jA&list=PLhOtDDpHX4ccHzyRt-UQpDg-6rjfQU30x Je vous avoue que je suis en pleine déprime avec mon retour sur mon île (qui est superbe pourtant, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose). Aller au Japon, ça vous change, surtout en tant que Geek !Ah, au passage, TV Tokyo a réalisé un reportage sur moi (SuzuKube et non Otakugame.fr) qui devrait paraître Lundi prochain ^^ Si ça vous intéresse, je vous le posterais ici. Le principe est d'explorer Kabukicho après l'avoir vu dans le jeu de façon virtuelle dans Yakuza 6 (et Judge Eyes) ^^ !Pour ce qui est des photos... Je vous ferais une petite sélection que je partagerais plus tard.Merci à tous pour votre soutiens ! Quelque part, c'est aussi grâce à vous que j'ai pu aller dans ces merveilleuses contrées nippones. Il faut dire qu'on est pas mal à adorer le Japon par ici. Je vous souhaites à tous d'y mettre un jour les pieds, je pense que c'est incontournable pour tout geek, ne serait-ce que pour les jets d'eau dans les chiottes