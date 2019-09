Let's Play

Bon... Puisque les profs de japonais n'interessent personne ici, passons à Yakuza 7, auquel j'ai pu jouer lors du Tokyo Game Show 2019 !







Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas fan de la direction que prend la série (faut dire que j'y joue comme un Walking Simulator dans les rues de Tokyo) et les combats au tour à tour, dont j'ai du mal à saisir les subtilités vu mon niveau de japonais, ne sont pas ma tasse de thé...











En tous cas, le quartier disponible semble bien plus vaste que celui qu'on a dans Yakuza 6, et ça, ça me plait par contre beaucoup !



A voir lors de sa sortie, en janvier prochain au Japon (et j'ai lu 2020 en occident quelque part, j'suis un peu déconnecté niveau news ^^)