Ca déchire! Trop envie d'y jouer.Et je dis ça en non fan de la série, mais là faut avouer que ça claque, notamment niveau ambiance. Alors j’imagine même pas les fans.Sur le coup j'avoue que je les comprends, alors que le 4 me laissait indifférent.Si Halo Inifinite arrive à progresser autant, je crois que la Scarlett sera mienne un de ces 4! Car là c'est vraiment du Microsoft du niveau de la gen de la 360, qui a des jeux qui donnent vraiment envie (l'autre c'est Forza Horizon 4).Click droit sur les images, pour les voir en taille réelle.

posted the 09/08/2019 at 09:03 AM by jenicris