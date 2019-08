Let's Play

Lors de la Gamescom 2019, j'ai fait la découverte de Vectronom, un excellent jeu de rythme disponible depuis le 29 mai 2019 sur Nintendo Switch et PC ! Et ce fut même un de mes coups de cœur du salon, mais je dois avouer que je suis particulièrement sensible aux jeux musicaux...







Bref, pour 9,99 €, je ne peux que vous recommander le jeu ^^ ! D'ailleurs, je voulais acheter le jeu, mais le temps de rentrer chez moi, le développeur m'a offert une clé pour me remercier de l'intérêt que j'ai porté à son jeu, et ça, ça fait très plaisir :-D !