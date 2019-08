Je reformule le titre (car c'était trop long) : Après avoir tenter d'acheter l'exclusivité de Darq par le studio indépendant Unfold Games, Epic Games refuse de voir ce jeu être vendu sur leur store.Je rapportais déjà sur ce blog qu'en terme de contenu Epic Games se donnait le libre arbitre d'accepter ou non les jeux qu'ils veulent voir être vendu, ce qui revient à faire de la censure. Et bien on a un cas aujourd'hui, même si le contexte est différent et relève plutôt d'un caprice enfantin ce qui est peut être pire parce que ça montre le vrai visage de la politique d'Epic Games et enfin peut être que certains d'entre-vous vont enfin comprendre pourquoi cette politique pose problème.Les raisons données par Unfold Games sont simples, claires et logiques. Les développeurs veulent que leur jeu soit accessible au plus grand nombre de personnes et alors qu'ils venaient à peine d'obtenir les fiches Steam et GOG de leur jeu ils ont voulu éviter de tourner le dos à leur communauté. Mais les développeurs ont voulu savoir si derrière malgré avoir décliné l'offre d'exclusivité ils pouvaient néanmoins publier leur jeu sur l'EGS en plus de Steam et GOG. Epic Games a refusé cela, interdisant ainsi Unfold Games de publier sur l'EGS. Pour avoir refusé l'offre d'exclusivité. Niveau rancune on est à des sommets !Darq est certainement l'un des premier jeu indépendant qui se fait parler de lui médiatiquement pour avoir été refusé de paraître sur l'Epic Games Store. Je sais que pour certains d'entre vous vous vous en foutez, mais c'est quand même grave ce qui se passe dans la tête des gens qui dirigent Epic Games. Juste, WFT ?Les gars d'Unfold Games précisent que leur choix est réfléchi et qu'ils comprennent que d'autres studios n'ont pas le choix s'ils veulent survenir au coup de développement. On est loin du ton agressif des développeurs d'Ooblets qui se moquait des critiques faites à l'égard d'Epic Games. Et on rappelle qu'ils existent des jeux indépendants comme Industries of Titan qui sont passé exclusif à l'EGS tout en respectant leur communauté niveau communication et ça se passe bien. Le problème survient quand vous avez un projet de jeu qui est annoncé pour un telle plateforme donnée et que du jour au lendemain vous ne prévenez pas votre communauté des changement effectué sur votre projet. Comme ça c'est passé avec Metro Exodus, Phoenix Point ou très récemment Ooblets donc.Darq avait été annoncé sur Steam et était l'un des jeux les plus attendus de la plateforme de Valve au moment où l'éditeur Epic Games a contacté les développeurs pour cette offre d'exclusivité. Un hasard ? Non, bien sur que non et ce n'est pas la première fois que ce genre de chose arrive. Comme le souligne Unfold Games, chacun est responsable de ses décisions.Maintenant, prenez par exemple Cyberpunk 2077. Et bien ce jeu sera vendu sur le EGS, en plus de sur Steam et bien évidemment GOG, alors que Projekt CD a préventivement affirmé être contre tout forme d'exclusivité de leur jeu (sur l'actualité de la démarche agressive du l'éditeur de Fortnite). Projekt CD est un studio de renom aujourd'hui sur lequel Epic Games n'a que peu d'influence, et de leur coté Epic Games ne peuvent pas se passer d'une telle sortie sur leur store.Alors est-ce fair play que de refuser pour un studio indépendant comme Unfold Games, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur politique d'exclusivité ? Et bien surement pas, jamais de la vie c'est fair-play... Et on parle d'une compagnie qui affirment vouloir aider les développeurs sur le marché PC... Visiblement c'est seulement quand ça les arrange. Et dire que certain défendent Epic Games depuis le début de l'année