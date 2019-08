J'invoque Diablo pour avoir pénétré dans le temple du jeu vidéo, j'ai nommé Microsoft ! Blague à part, excellente ambiance, différente de celle de chez Sony ! Je dirais que c'était curieusement plus chaleureux chez Microsoft, plus cocon, avec plus de personnel. OK J'Y AI PREFERE LES BABES !Blagues à part le salon de Battletoad m'a pas mal marqué (plus que le jeu... Même si je pense que le potentiel est là, mais je vous en reparlerais APRES avoir reçu un communiqué de presse sur le jeu car il est possible que je n'ai RIEN compris des phases beat'em'up), le project XCloud est impressionnant sur place (par contre connecté en Ethernet), et même s'il y a peu de nouveautés, la variété reste de mise sur le Microsoft Booth. Et j'aime bien cette ambiance qui respire le fanatisme