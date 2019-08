Bon, j'me suis foiré grave sur mes vlogs 4K, j'm'en sors pas du toutJe vous propose à la place la version "LIVE" et à l'arrache du Vlog : On va se promener sans prétention, sans effets spéciaux et sans montage (pas même un générique) sur le stand de SONY.Je vous laisse apprécier (ou détester, c'est à vous de me dire) le spectacle.De mon côté, rien de fou (Call of Duty bof), au final, y'a Medievil que j'aurais vraiment du tester (je ne l'ai toujours pas fait et je suis à la bourre sur tout mon programme avec mes déboires d'internet), Concrete Genie mais que je ne connais que trop bien, après y'a beaucoup de jeux tiers je trouve... Rien de fou. Mais je vous laisse découvrir ça en images !Si ça vous plait, je vous en refait sur les autres stands