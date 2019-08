Teppen vous connaissez? C'est un jeu de cartes en temps réel inspiré des personnages de Capcom comme ceux de Megaman, Street Fighter ou encore Monster Hunter.Mais surtout ceux de Resident Evil, et le jeu vient de se mettre a jour avec comme thème Raccoon City et Jill Valentine. Des artworks du jeu circulent donc sur internet dont une de Jill avec une tenue revisitée et plus adaptée a la situation, a la manière d'une Claire Redfield dans Resident Evil 2 Remake (voir plus bas)A savoir, que Patricia Ja Lee (voix officielle de Jill) est revenue doubler la belle.Resident Evil 3 Nemesis est l'unique volet a ne pas être sortie sur les consoles actuelles, malgré beaucoup de ressemblance avec Resident Evil 2 (ce qui permettrait une sortie rapide comme a l'époque), ne serait-il pas trop tôt de la part de Capcom de balancer la sauce aussi vite? Surtout avec deux remakes de suite ça ne fait pas très classe.Et si vous regardez bien, il y a les personnages de Resident Evil Operation Raccoon City sur une artwork (un volet spin-off multijoueur sortie en 2012), lui aussi n'est pas disponible sur les consoles actuelles et on connaît tous Capcom pour leurs énièmes portages.Attention a la douche froide donc, surtout avec une annonce honteuse il y a quelques mois de Resident Evil 5 et 6 en plein E3 de Nintendo.