Si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée, sachez qu'actuellement LATE SHIFT est en promo ^^ ! Le concept est plutôt sympa, même si je ne sais pas encore si nos choix ont de vrais impact - mais je suppose que c'est le cas avec des fins différentes =) !Bref, pour 6,50 € (le prix d'une place de cinéma), c'est une expérience interessante - je m'y suis senti plutôt impliqué en fait, un peu comme dans un Telltale GamesY'a aussi Submerged à 3,59 €, Capcom Beat'em'up Bundle à 11,99 € et Black Paradox à 7,49 €.Mention spéciale à Lapis x Labyrinth qui est à 20,99 € ^^ !

posted the 08/02/2019 at 10:29 PM by suzukube