Très attendu, le tout nouveau smartphone développé par le département Republic of Gamers (ROG) d'Asus ne déçoit pas.Outre ses caractéristiques techniques impressionnantes, il pourra être accompagné d'accessoires le transformant en véritable console de jeu.Sa fiche technique détonne, avec notamment l'intégration du tout nouveau processeur Snapdragon 855 Plus de Qualcomm associé à 12 Go de Ram. Ce nouveau processeur promet d'être environ 4% plus rapide que l'actuel Snapdragon 855, tandis que sa puce graphique Adreno 640 devrait quant à elle voir ses performances progresser de 15 % par rapport à sa version précédente.Asus se targue également de proposer le tout premier écran Amoled disposant d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un temps de réponse record de seulement 1ms. Quant à sa batterie de 6000 mAh, elle permet de jouer des heures sans avoir à se préoccuper de sa recharge.Le plus intéressant sur le ROG Phone II est sa suite d’accessoires, Asus a mis à jour la gamme d’accessoires de cette seconde itération.La station TwinView avec double écran (et une batterie intégrée de 5000 mAh), le ventilateur à clipser AeroActive Cooler ainsi que les nouveaux Kunai, très inspirés par les manettes de la Nintendo Switch.