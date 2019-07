Yo les gens,comme d'habitude, encore un petit partage sur CTR Crash Team Racing Nitro Fueled, et aujourd’hui c'est une vidéo sur le BLEU FIRE (la vitesse ultime sur le jeu) sur le circuit crépuscule.J'ai réussi a garder mon feu bleu durant 3 tours lors d'une course en ligne, malgré un minimum de skills, c'est surtout de la chance, car durant la course il y a eu aucune horloge et aucun orbe bleu hormis durant le dernier tour, ouf.Inutile de dire que les derniers étaient en retard d'un tour et que personne n'a réussi à finir la course...Voilà la vidéo et bon visionnage.Musique : Undertale Nitro Remix Tokyovania ControlLien direct : http://www.youtube.com/watch?v=CSvKeW8z_wQ