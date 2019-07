Selon le Youtuber TheGamingRevolution dont je ne connais pas la fiabilité mais me semble l'avoir déjà entendu au sujet de leaks.Donc le Modern Warfare de fin d'année aurait un mode Battle Royale encore en phase de test avec :- 200 joueurs max- Map trois fois plus grande que celle de Blackout- Davantage de véhicules- Système d'armement repris de Fortnite (donc pas de modifs)- La map en question réutilisera des décors des missions Spec Ops, ainsi que des assets d'anciens épisodes.Activision doit sous peu lever le voile sur le mode multi donc nous aurons la réponse, mais cela va peut-être dans le sens du PDG qui sous-entendait qu'un des modes de MW se retrouverait également à part en version F2P.

posted the 07/02/2019 at 01:18 PM by shanks