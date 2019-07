Teases Alan Wake going multiplatform



S'adressant à Eurogamer, Remedy, a évoqué la possibilité d'une version multiplateformepour Alan Wake (PS4 et Co).



"La seule chose que nous voulons clarifier, c'est que Remedy détient les droits d'édition, c'est-à-dire nous pouvons amener Alan Wake à différentes plateformes si nous le voulons, m'a dit un porte-parole de Remedy cet après-midi.



"Nous n'avons rien à annoncer pour l'instant. Nous sommes entièrement concentrés sur la sortie de Control le 27 août."



Ne vous attendez pas à en entendre plus sur Alan Wake avant cette date - mais il semble qu'une version PlayStation soit sur le point d'être lancée.