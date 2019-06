J'avais à la base pas prévu du tout de vraiment "tester" ou même acheter Super Mario Maker 2, étant donné que j'ai toujours ma Wii U, même si j'avoue ne plus l'allumer très souvent...Mais au final, je ne sais pas pour vous, mais dès le lancement du jeu, il y a comme une petite magie qui s'opère pour moi ^_^ ! Découvrir les (petites) nouveautés font plaisir, et comme tout jeu communautaire, c'est bien les ingéniosités créés par les joueurs qui "font" le jeu.L'occasion de blâmer Nintendo de rendre le Nintendo Switch Online quasi obligatoire pour ce jeu (pour jouer en ligne, OK, mais pour partager les niveaux, non). Et surtout... Malgré l'abonnement Online, force est de constater que le lag est bel et bien présent. Mais on va mettre cela sur le compte de ma connexion, même si curieusement mes autres jeux (sauf Overwatch) fonctionnent correctement.M'enfin bref, tout ça pour dire que je ne regrette pas mon achat. En plus, j'ai reçu un joli Steelbook et un Stylet Super Mario Maker 2 (utilisable uniquement en portable évidemment) ^^ !