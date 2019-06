Matt Booty :



Nous sommes totalement dévoués à une vision sur le long terme pour les studios acquis, et nous ne voulons pas qu'ils développent des jeux en pensant à combien de copies ils vont vendre. C'est d'ailleurs l'intérêt de mettre ces jeux sur le Game Pass. Ma vision parfaite des choses, c'est que les employés des studios respirent un coup et se disent : "Je n'ai pas à me soucier de l'avenir proche, je peux travailler sans pression."