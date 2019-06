Les notes de Crash Team Racing : Nitro Fueled sont tombé :GamesRadar+ : 10/10IGN Italia : 9/10Gameblog : 9Gameplanet : 9/10Digitally Downloaded : 9/10Eurogamer Italy : 9/10TheSixthAxis : 9/10The Games Machine : 8.8/10Hobby Consolas : 8.5/10IGN Spain : 8.5/10Everyeye.it : 8.3/10IGN : 8.2/10Multiplayer.it : 8.2/10Press Start Australia : 8/10VGC : 8/10Attack of the Fanboy : 8/10GamePro Germany : 7.6/10Push Square : 7/10Verdict Sur MétacriticOn notera que le jeu est très bon, il fais mieux que le récent sonic team racing avec ces 73 sur X mais ce remake de crash n égale pas son illustre prédécesseur Sur PSX 88 .

posted the 06/21/2019 at 11:29 AM