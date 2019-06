Donc la grande question :- Obsidian a t-il les droits complets sur le jeu, donc revenus à Microsoft et logique que SEGA en retire provisoirement la fiche ?- Ou y a t-il possibilité de futur remaster/remake, auquel cas le retrait de l'original fait sens.Dans le deuxième cas, ce jeu mérite effectivement une nouvelle version avec plus de budget, surtout que Obsidian était chaud pour revenir dessus

Like

Who likes this ?

posted the 06/19/2019 at 02:23 PM by shanks