Et en période d'E3 le pire...C'est d'une tristesseSONY: AbsentNintendo: Des jeux qui sortent dans 12ansMicrosoft: Comme d'habitudeA côté: Que dalle!C'est dingue, le seul truc que je retiens de l'E3 c'est l'annonce de Ni No Kuni qui revient (et encore ça a fuité mais bon, on va faire comme si le suspense avait été maintenu)What elseDu coup pour le reste de l'année ça sera: NNK Remastered (septembre) et Pokémon Épée (novembre) PS: Pas mal toutes les mauvaises nouvelles autour des jeux, je crois qu'on va devoir attendre comme d'habitude les versions 2.0 pour avoir un truc bien complet. SW: Jedi Fallen en réflexion, genre si il y a un trou mais sinon, je ne pense pas!