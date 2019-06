Bon, pour une raison qui m'échappe NBA 2K19 est à 2$99 sur l'eShop US Switch, au lieu de 59,99$.Comme je voulais me prendre The Messenger à 14$ aux US, ben ça tombe super bien.Pour mes cartes eshop US, je passe par mon partenaire PlayAsia.com, les codes sont donnés dès le paiement, et ils acceptent Paypal : https://www.play-asia.com/search/Nintendo+eShop+Card+20+USD+%7C+USA+Account?tagid=53466 WalaAucune idée de ce que vaut NBA 2K19 je ne joue pas au basket T_T !