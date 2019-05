Let's Play

J'ai la chance de pouvoir participer aux test de network de Code Vein sur Xbox One X, et après mon essai mitigé à l'E3 2018, je dois dire que cette démo m'a un peu plus convaincu !Bon, je ne vais pas mentir, c'est surtout l'univers du jeu qui me plait énormément (je vous invite à passer ma phase de tutoriel, je me demande même si c'est une bonne idée d'enregistrer toute cette partie dans mon gameplay), et la création de personnages à l'air d'être très complet, permettant de faire de véritables personnages issus de mangas !Ce qui me déplait, c'est la gestion des collisions lors des combats (l'esquive est assez... Buggy je trouve), ainsi que la lourdeur du gameplay, inhérente au genre, c'est vrai (coucou Sekiro et Dark Souls), mais ça ne m'empêche pas de penser qu'une alternative doit être possible...En tous cas, c'est un jeu fort étonnant qui, pour le coup, attise ma curiositéJe ferais peut être une seconde session, en live ou en let's play cette fois-ci (c'est un peu compliqué pour moi de capturer de la 4K en 60fps et de faire un let's play dessus quoi).