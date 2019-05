Une nouvelle description vient d’apparaître sur le net pour Gears 5 contenant pas mal d'informations. Elle

indique notamment qu'il sera possible de profiter de tous les modes du jeu en 4K HDR

et 60 images par seconde, en plus du crossplay PC/XB1.







Le monde s'effondre: La dépendance de l’humanité vis-à-vis de la technologie est devenue leur perte et les ennemis s’unissent pour éliminer tous les survivants. En incarnant Kait, vous devez parcourir le plus grand et le plus beau monde de Gears pour découvrir les origines des Locustes et vous battre avec votre équipe pour protéger ceux qui restent.



Ne vous battez jamais seul: Jouez en solo ou avec un ami dans un mode coopératif local à écran partagé ou en ligne. Combattez aux côtés de vos amis n'importe où grâce au crossplay Xbox One/PC.



Explorez Sera: Parcourez les glaciers, naviguez dans les déserts et descendez dans des ruines englouties pour découvrir le monde de Gears le plus vaste et le plus diversifié jamais créé à ce jour.



Vitrine visuelle: Jouez à tous les modes du jeu en résolution 4K Ultra HD avec une qualité HDR exceptionnelle le tout en 60 images par seconde.



Ce n'est que le début: Des fonctionnalités supplémentaires, des modes coopératif et compétitif restent à annoncer.

Veuillez noter que cette information n'est ni commentée ni confirmée par The Coalition ou Microsoft. En espérant qu'on saura davantage à l'E3 2019 qui aura lieu dans quelques jours avec pourquoi pas la date de sortie.