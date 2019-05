le seum ... et ça se semble se confirmer avec toutes les rumeurs qu'il y'a depuis peu ...récemment un animateur chinois bossant sur snk a déclaré :on pourrait croire qu'il ne parle que de sa personne, mais il a aussi répondu a un internaute ..ce qui ne fais plus de doute sur le fait que snk n'aura pas de suite a travers wit studio. beaucoup de faits serait a l'origine de cela, wit studio ayant des gros fans du manga , ce n'est donc pas une raison abruptes...juste dommage d'entendre ça après avoir vu l'épisode 16 sortit hier soir ...

posted the 05/20/2019 by rbz