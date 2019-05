Et oui, il y'a quelque instant ou des heures JC a posté un message et ce message n'a pas été bien pris par sa communauté. JC voulait que ses abonnés leurs donnent plus de fric. Déjà,qu'il gagnait pas mal à mon avis.Suite à cette affaire JC a supprimé son message! Il s'est démasqué tout seul! La passion les amis! La passion!On attend les defenders de JC pour nous expliquer cela! Eux qu'ils boivent sa parole comme de l'eau saint! Vous êtes toujours convaincu que ce gars respire la passion? Venez-nous l'expliquer en commentaire ci-dessous,notamment le fondateur du groupe Caroju!Quelle note mettriez-vous à mon article pûte à clique?!Quelque image d'un relayeur d'info!

Who likes this ?

posted the 05/09/2019 at 08:55 AM by lion93