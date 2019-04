Artiste

Alabator: Mémoires de l'Arcadia qui sera disponible le 28 juin 2019

Je commence avec "Albator", et surtout une double page de Capitaine Albator: Mémoires de l'arcadia.













"Saint Seiya"













"Ulysse 31"













"Inspecteur Gadget"











"Dragon Ball"

















Comme je l'avais promis à certains membres lors de mon topic suret l'annonce de sa BD sur. Voici un petit recueil de quelques-un de ses travaux qui devraient vous plaire si vous êtes fan d'animé des années 70, 80 et aussi 90.Place au talent, ou plutôt aux dessins de toute une vie.Pour ceux qui voudrait se procurer le premier Tome de Capitaine Albator: Mémoires de l'Arcadia, voici un lien:Si comme moi, vous êtes vieux et fan de l'inspecteur, je vous mets le lien d'un collector DVD des 2 saisons de l'Inspecteur Gadget accompagné d'un Artbook illustré par Jérôme Alquié.Je vous fais un récapitulatif de tous les liens que je vous ai mis dans le dossier.J'espère que ça vous a plu? Et si ça vous dit, je vous en ferais un second avec d'autres illustrations; j'ai de la matière pour.