Au côté de RE2R en début d'année bien sûr.Voilà depuis plusieurs heures que je joue à ce fameux Days Gone et je dois dire bien que je m'étais hype les derniers jours avant sa sortie, je ne m'attendais pas à ressentir une telle adhésion au titre de Bend Studio.Tout d'abord je préfère me débarrasser de ce que j'aime moins dans le jeu:Ça va aller vite car je ne trouve pour le moment pas grand chose à lui reprocher hormis un point plutôt regrettable, la mise en forme du scénario, ces écrans noirs incessants lorsque une cinématique se lance, ça coupe complètement l'immersion du jeu, ça fait assez daté comme formule et c'est bien dommage, la mise en scène des quêtes secondaires également.Je parle de la forme pour le moment car je suis bien trop peu avancé pour donner un avis sur le scénario lui-même, bien que je le trouve intéressant.Côté points positifs:Deacon, il a un vrai charisme hormis sa voix VF un peu trop caricatural à mon goût parfois.La physique de la moto, ça glisse un peu au freinage mais c'est un pur plaisir à piloter d'autant plus que l'on peut la customiser à son bon vouloir.Un gameplay simple et efficace, la roue dédié à l'inventaire est vachement bien inspiré d'ailleurs, on sent la patte de Uncharted Golden Abyss. Les déplacements avec Deacon, la caméra est vraiment plaisant à prendre en main. La gestion des ressources limitée, faut vraiment économiser ses balles et la jouer tactique ! J'ai voulu essayer ma première horde, inutile de dire que je me suis fait poutrer pendant 1 heure, mais c'est tellement excitant que l'envie de ressayer encore et encore fonctionne, sur moi du moins.La bande sonore, l'ambiance générale du jeu qui prend carrément avec moi et pourtant je n'ai jamais touché de moto de ma vie (hormis pocket bike lol) la patte artistique du jeu est folle dont la technique, c'est vraiment impressionnant quant on remet dans le contexte le nombre de développeurs derrière, une centaine tout au plus, le sol notamment qui est à ce jour inégalé, j'intègre RDR2 je précise.Mieux que des mots, des images ! (les 4 dernières ne sont pas de moi)Tout est dans le regard:Oh putain, je vais me le faire...C'est juste bluffant.