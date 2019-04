RUMOR: GTA 6 pourrait être confirmé par le résumé d’employés d’ex-employés Artstation lors du prochain jeu de Rockstars. [Découverte d'un membre de GTAForums]PREMIER OFF: Tout le mérite revient à un autre membre du groupe GTAForums [ApolloThunder] pour sa découverte. Un ancien employé de Rockstar India a inscrit GTA 6 au prochain jeu Rockstars sur son CV ArtStation. Son Linkedin le répertorie également en tant qu'ancien employé et est crédité dans RDR2 pour validation ultérieure. Nous savons tous qu’elle est en train d’être travaillée, mais je pensais la partager malgré tout. Potentiellement, cela pourrait être une erreur, mais qui sait. CV DE L'ARTSTATION

posted the 04/19/2019 at 05:15 AM by jenicris