Je ne sais pas si un article a déjà été fait dessus. Dans quel cas je m'excuse et je l'effacerai. Mais voici un article ayant pour source Kotaku."Ce que tout le monde ignore lors de la présentation au sein du salon américain, c’est que le jeu n’existe absolument pas. En effet, c’est une simple démo qui aura permis aux développeurs d’en mettre plein les yeux aux cadres d’EA. Mais le titre ne dispose de rien d’autre que cette courte démonstration, aucune mission ni même scénario. Le jeu est encore dans l’œuf, dans ce que l’on appelle une phase de pré-production. L’éditeur s’est senti obligé de dévoiler quelque chose de consistant au public pour un tel événement et s’est même emballé en dévoilant une fenêtre de sortie initialement prévue pour l’automne 2018. La suite vous la connaissez, le jeu n’a vu le jour qu’en février 2019 finalement."

posted the 04/18/2019 at 03:29 PM by akiru