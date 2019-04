Sortie le 20 avril dernier, God of war faisait son grand retour après 5 ans d’absence, un retour qui n’avait pas manqué de faire réagir les fans de la série, de par le tournant majeur que pris la saga, délaissant les plans larges ainsi et surtout les célèbres lames du chaos au profit de la hache léviathan.Une remise quasiment à zéro des équipes de Santa Monica mené par Cory Barlog, voulant faire de God of war un jeu plus ambitieux que jamais où l’histoire sera au centre de l’équation, des changements qui auraient pu coûter cher au studio susceptible de perdre les fans de la première heure.Un an plus tard, God of war continue de décrocher les récompenses les plus prestigieuses faisant de lui aujourd’hui le 4 ème jeu le plus récompensé de tous les temps, un succès critique comme commercial retentissent pour le studio de Santa Monica qui oeuvre déjà sur la suite des aventures de Kratos et Atreus.Afin de célébrer son premier anniversaire, Sony et Santa Monica ont réalisé une petite vidéo afin remercier les joueurs qui ont soutenu le jeu. Shannon Studstill, responsable du studio Santa Monica, en a profité pour annoncer la mise à disposition via le blog de PlayStation d’un thème dynamique dès à présent disponible pour tous sur le PS Store, ce n’est pas tout, un pack d’avatar sera ajouté dès mercredi.», a déclaré Studstill. «Rendez-vous donc durant toute la semaine sur le PS Store afin de récupérer ces cadeaux, pas sûr qu’ils soient toujours disponibles par la suite, God of war soufflera ses bougies le 20 Avril prochain.