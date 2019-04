Let's Play

Bon, je vais prendre cher, mais je vais dire mon ressenti après quelques heures de jeu sur Dangerous Driving.







Je ne comprends pas la hype autour du titre. J'ai d'ailleurs fait un petit live sur le jeu donnant mon ressenti sur le moment sur le jeu.



Alors si la technique ne me dérange pas plus que cela, on se retrouve tout de même avec un titre Xbox One X Enhanced qui n'arrive pas à tenir les 60 fps. Si ce n'était que ça le problème, les jeu se paye le luxe d'offrir des dégats ridicules sur les véhicules, sans réelles déformations et des takedown qui ne sont pas naturel et coupent l'action de la partie (pas de ralenti dans le temps couplé à un déplacement de la caméra pour montrer le takedown et reprendre la course naturellement). Même les menus sont réduits à leur stricte minimum, avec le simple choix d'events, sans possibilité de choisir un circuit ou un mode de jeu... Circuits d'ailleurs peu inspirés pour ma part. Extrait d'un Heatwave x 18 que j'ai pas trouvé si épique que ça...







Pour rappel, le premier Burnout, c'est ça, avec autrement plus de vie ne serait-ce qu'au niveau de la circulation ou de la musique...







J'ai la sensation de jouer à une version Bêta du premier Burnout, comme un "schéma" précurseur de ce à quoi va ressembler Burnout... Et 18 ans après la sortie du premier épisode, ça ne passe pas pour moi.



Même en étant nostalgique, je préfère encore Burnout Paradise, qui offre bien plus de sensation sur son moteur physique à ce Dangerous Driving. Et ça me fait mal de dire ça...



D'ailleurs, je pense écrire simplement un avis sur le jeu, et pas un test complet, pour lui laisser sa chance au niveau des mises à jours.



Voilà pour mon premier retour... Et n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez eu le courage de lâcher 29€99 sur ce jeu ^^' ! De mon côté, je vais continuer d'y jouer (je suis encore dans ma phase découverte), mais je ne pense pas que l'intérêt continuera sur la durée ^^ !