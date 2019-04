Après que j'ai testé Tropico 6, le hasard a voulu que Jean Baptiste, luii, se mette sur ANNO 1800 ! Très positive, cette critique m'a donné envie de m'intéresser à ce jeu de gestion d'un peu plus près....

Like

Who likes this ?

posted the 04/09/2019 at 07:01 PM by suzukube