ça provient du site Allemand xboxdynasty qui aurait entendu à plusieurs reprise lors de la GDC que Halo Infinite serait le jeu le plus coûteux de tous les temps et que son budget de développement ( non Marketing inclus ) dépasserait les 500 Millions ce qui est un chiffre encore plus élevé que le coût de développement de Red Dead Redemption 2. Bien évidemment ça reste des bruits de couloirs et on devrait en apprendre plus dans les mois à venir si tel est le cas il est également possible que le nouveau moteur Slipspace Engine fasse une grande partie de l'addition. Autre petit fait amusant un développeur de 343 Industries vérifié sur Restera a lui aussi dit " qu'il avait entendu ces bruits de couloirs lors de la GDC " sans pour autant chercher à démystifier la rumeur