Un documentaire qui dévoile l’homme aux lunettes noires et aux 5 millions d’albums vendus. Un véritable voyage intime, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu’à Kinshasa, sa ville natale. Un an dans l’envers du décor, GIMS dévoile l’enregistrement de son album événement "Ceinture Noire" ainsi que la préparation de sa tournée monumentale "Le Fuego Tour", passant par le Stade de France, sortie prévus en 2020

