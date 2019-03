Let's Play

Ptain, j'viens de faire une partie de Battlefield V en mode Firestorm et... C'est quoi ce mode ?



Je meurs quasi instantanément (c'est moi où le TTK est très faible ?),



Alors oui, c'est beau à pleurer, mais punaise que c'est lent et "réaliste". La meilleure façon de gagner, c'est de se planquer sous un pont d'attendre que le temps passe... Ce que font d'ailleurs beaucoup de joueurs quand je regarde les Kill Cams.



Bref, je suis probablement un gros noob qui ne sait pas apprécier Battlefield V, mais bordel un Battle Royale où t'as quasi 2 minutes de chargement de la partie pour soit être dans un désert et ne croiser personne, soit te faire buter par le premier venu, c'est pas mon trip.



Pour le coup, je comprends beaucoup mieux le succès d'APEX LEGENDS qui a une carte plus petite pour 64 joueurs, mais c'est cohérent :/ ! Pareil pour la carte de Blackout de COD qui permet de se remémorer des parties dans des anciennes cartes... Ici, ça manque vraiment d'identité.



Mon gameplay de NOOB (ouais qui sera disponible dans 1/2 heure) :