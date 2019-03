Divers

L'entreprise a confirmé qu'au lancement tout du moins, Chromecast sera la porte d'entrée vers les télévisions, avec un pad Stadia (tandis que sur PC, les manettes Xbox notamment fonctionneront).



Par rapport à la bande pansante , Phill Harrison a déclaré:



Nous avons fait beaucoup d'essais avec Project Stream en fin d'année passée, dès octobre. Pour obtenir de la 1080p en 60 FPS, il fallait approximativement 25 mégabits par seconde. En réalité, on utilise moins que cela, mais c'est notre recommandation. Mais avec les innovations que nous avons effectuées en termes de streaming et de compression depuis, au lancement nous serons capables de proposer de la 4K en augmentant simplement la recommandation à 30 mégabits par seconde. Donc si vous avez moins de bande passante, vous aurez une résolution inférieure. On vous mâche le travail en fond et on vous offre la bande passante appropriée selon votre infrastructure.



Du coup, Google Stadia nécessitera 30 Mbit/s pour de la 4K



Côté prix faudra attendre l'été.