u_u' !Bon, blagues à part, j'ai un peu de retard sur mes concours. Donc je vous en propose plusieurs :1) sur mon blog, avec Otakugame.fr. Il vous suffit de follow + RT le Tweet ci-dessous pour participer pourTAS le 22/032) Un jeuà Gagner sur Otakugame.fr directement, avec juste un commentaire à laisser sur Otakugame.fr me disant pourquoi vous souhaitez gagner ce jeu.TAS le 22/033) 3 jeux à Gagner sur Gamekyo en laissant en commentaire le jeu qui vous intéresse ^^ !Evidemment, en citant un jeu populaire, vous avez moins de chance de gagner et inversement. Vous pouvez n'en citer qu'un par membre Gamekyo.Voilà ! Bonne chance à tous ;o) ! Ce concours est organisé en partenariat avec Jeannouillz (même si j'suis lent à les organiser xD ! J'ai trop de médias à gérer T_T) !

posted the 03/15/2019 at 11:37 PM by suzukube