confirme que le mode utilisateur deest porté sous. Pour en bénéficier, il faut mettre à jour son système avec le dernier Patch Tuesday 8.1.5, mais ce n'est pas tout.serait le premier éditeur à proposer la prise en charge de DirectX 12 sur Windows 7 de sorte que les utilisateursde ce dernier n’ayant ou ne souhaitent toujours pas faire la mise à niveau vers Windows 10 peuvent désormais jouerà la version DirectX 12 dea par ailleurs confié que les utilisateurs de ce système peuvent s’attendre au transfert de plusieurs autres titres bénéficiant du support de DirectX 12 sous Windows 7 dans le futur.Bien sur rien n'aurait techniquement empêché Microsoft de rendre DirectX 12 compatible avec Windows 7 lors de son lancement en 2015. Le choix d'en faire une technologie exclusive à Windows 10 tient à des fins stratégiques et commerciales pour encourager les utilisateurs à migrer vers le nouveau système d'exploitation.Mais mieux vaut tard que jamais.Rappelons que Windows 7 a été publié pour la première fois à l’hiver 2009 et reste un système d’exploitation populaire, malgré les années Windows 7 détiendrait encore 38,41 % des parts du marché des systèmes d’exploitation debureau, contre 40,30 % pour Windows 10 (chiffres de février 2019 selon Net Market Share).

posted the 03/15/2019 at 04:32 PM