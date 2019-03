L'éditeur japonais a fait duune plate-forme prioritaire pour son activité et les résultats semblent porter leurs fruits., qui a été lancé hier, a déjà battu le nouveauen se plaçant comme le deuxième plus grand lancement desurjamais réalisé juste derrière, qui a été lancé le 25 janvier, a atteint un sommet historique d'un peu plus de 74 000 joueurs simultanés sur. En moins de 48 heures,a vu un pic de 88 735 joueurs simultanés, selon Twisted Voxel. Tous les deux sont tout de même loin derrière le pic du nombre de joueurs simultanés pour Monster Hunter Worldqui a atteint l'an dernier 329 333 joueurs sur Steam peu après sa sortie.Mais comme l'a fait remarquer, COO de, le mois dernier, la société reconnaîtl'importance duet sa part des ventes globales s'est constamment améliorée, selon les rapports duDark Side of Gaming. L'éditeur a connu une année 2018 exceptionnelle.