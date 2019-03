Let's Play

HelloComme vous êtes nombreux à me poser des questions sur The Caligula Effect sur Switch, sachez que j'ai tout simplement écrit mon test sur mon blog, comme ça je pense que ça répondra à la plupart de vos questions ^^ !Attention, je suis novice sur la série, et mon avis reflète cela.Pour résumer, je trouve que la Switch permet de gommer l'aspect technique en retrait, j'y ai joué principalement en mode portable, j'aime bien le background, mais je pense que certains aspects sont "too much", comme les 500 PNJ dans le jeu WTF ! Cela dit, je pense que si le jeu avait été en français, je l'aurais plus apprécié (500 quêtes secondaires EN ANGLAIS. Ca fait mal quand même).