Après la fin annoncé de kinect (que l'entreprise utilise toujours actuellement sur la gamme Hololens) on aurait put penser que la firme américaine allait définitivement laisser tomber le secteur.annonce accompagnée d'une surprise de que personne n'avait vu venir et qui a été (étonemment) jusqu'ici que très peu relayée.L’Azure Kinect DK est un kit de développement qui combine les capteurs d’IA de Microsoft dans un seul appareil. Le capteur de champ de profondeur développé pour l’HoloLens 2, la caméra RGB haute définition et un réseau circulaire de 7 microphones permettra de développer des solutions avancées de computer vision et de reconnaissance vocale avec Azure. Il embarque également un appareil photo RBV de 12 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 1 mégapixel.Il permet de développer des solutions qui interprètent avec un niveau d’intelligence accru, les situations qui l’entourent en tirant notamment parti du Cloud et de l’intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé l’exemple d’Ocuvera est représentatif : il utilise cette technologie pour empêcher les patients de tomber dans les hôpitaux. Chaque année, aux États-Unis seulement, plus d’un million de patients sont victimes de chutes et 11 000 de ces chutes sont mortelles. Avec Azure Kinect, il est possible de prévenir une chute en identifiant les signes précurseurs et une infirmière peut être avertie pour se rendre chez les patients avant que l’accident ne se produise.