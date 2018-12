Annoncé en 2010 à la San Diego Comic-Con International partout comme Street Fighter X Tekkendequi lui est sorti contrairement au jeu d'Harada qui se fait attendre depuis.Cependant, Bandai Namco avait rassuré les joueurs en 2017 que le projet n'avait pas été annulé. Et pour ceuxqui s'interrogent toujours sur l'état du jeu, il semble que nous soyons dans une longue attente, carselon le directeur du jeu,, le développement n'est qu'àÉtant donné que cela va faire presque neuf ans depuis son annonce, on peut dire sans craintepour les impatients qu'à ce rythme on n'est pas sorti de l'auberge.