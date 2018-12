Senior Manager, Corporate Development (M & A)



San Mateo, CA



SIE recherche un candidat hautement qualifié pour le poste de Senior Manager, Corporate Development. L'équipe de développement d'entreprise de SIE travaille en étroite collaboration avec l'équipe de direction de SIE et est chargée d'identifier les opportunités de croissance inorganiques par le biais d'acquisitions, d'investissements ou de coentreprises. L'équipe recherche, évalue et exécute des transactions qui correspondent aux priorités stratégiques de SIE et génèrent une valeur importante à long terme pour la société.

Le travail de base de l'équipe consiste à développer une connaissance du marché à travers de solides relations internes et externes afin d'identifier des opportunités attractives en matière de fusions et acquisitions et d'investissement. Les opportunités sont évaluées en fonction de critères d'investissement rigoureux et d'une évaluation par les parties prenantes internes. Les membres de l’équipe élaboreront l’analyse de rentabilité (y compris les synergies) et favoriseront l’alignement interne sur l’ajustement stratégique et le plan d’après-transaction. L’équipe travaille en collaboration sur toutes les fonctions et tous les services de SIE.

En tout Sony recrute un Senior Manager Corporate Development (Fusions et Acquisitions) pour PlayStation Recrutement du Développement commercial.Sony recrute également un directeur du développement de l'entreprise (fusions et acquisitions)