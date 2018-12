Lost Odyssey est un jeu de rôle du studio Mistwalker, conçu pour la Xbox 360. Réalisé par Hironobu Sakaguchi (créateur de la série des Final Fantasy, Blue Dragon) et développé en collaboration avec feelplus, ce RPG mêle combats et heroic fantasy dans une ambiance sombre. Le jeu tient sur 4 DVD.



Le joueur y incarne Kaïm Argonar, un jeune guerrier condamné à vivre pour les mille prochaines années. Ainsi, l’histoire (que l’on doit à Hironobu Sakaguchi) se déroule sur une très longue période. Tout au long du jeu, plusieurs séries de récits font leurs apparitions, sous forme de simples textes. La totalité de ces récits a été rédigée par l’écrivain Kiyoshi Shigematsu et sera publiée sous forme de livre de poche intitulé A Thousand Years of Dreams. Le 15 septembre dernier Microsoft avait renouvelé la marque et j'espère que Mistwalker travail sur une suite .