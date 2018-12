Je sais qu'il y a quelques antillais sur le site, et je voulais vous dire qu'après des années de bernes, les soirées geek/gaming commencent à fleurir sur l'île !Du coup, je suis tout fier de partager cela avec vous (même si j'ai bien conscience que c'est courant en France) et j'espère pouvoir en faire la promotion pour que d'autres soirées du genre s'organise sur ma petite île chérieBonnes fêtes à tous (je risque d'être moins présent sur Gamekyo)

posted the 12/21/2018 at 02:04 AM by suzukube