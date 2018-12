Dans le magazine américain Interview, l’ancien directeur artistique de Kanye West a déclaré : «Lorsque j’écoute ses chansons, mes idées fusent. La musique est la clef». Il y dévoile que Michael Jackson inspirera non seulement sa deuxième collection pour la maison parisienne, mais aussi la playlist du show.Au mois de juin dernier, comme un clin d’œil au Roi de la Pop, Virgil Abloh avait baptisé son premier show en tant que directeur artistique pour la collection homme de Louis Vuitton « We Are The World ».Considéré par certains comme le nouveau Roi de la Mode, de nombreuses marques ont fait appel à Virgil Abloh comme Ikea ou encore Nike pour laquelle Virgil Abloh a dessiné une paire de chaussures de football spécialement pour Kylian Mbappé.