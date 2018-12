Selon nos sources, deux consoles sont actuellement en cours de préparation, visant un lancement pour les vacances en 2020 - une console "S" moins chère, pour succéder à la Xbox One S, et une console "X" plus bestiale, pour remplacer la Xbox One X. Le nom de code pour la "S 2" semble être "Lockhart", et le nom de code pour la "X 2" semble être "Anaconda", qui peut aussi servir de kit de développement.



La console Lockhart de nouvelle génération sera le SKU abordable, offrant l'expérience Xbox de nouvelle génération dans un pack potentiellement aussi puissant que la Xbox One X actuelle. La console Anaconda sera plus puissante et plus chère, offrant une expérience de jeu sur console de pointe. Nous avons également entendu dire que Microsoft étudie une technologie permettant de réduire considérablement les temps de chargement, en incluant potentiellement le stockage SSD dans le package.

Nous rendons compte des efforts de Microsoft concernant Windows Core OS depuis un certain temps déjà, et il semble bien qu'il y ait un angle de jeu dans le puzzle. Nous avons entendu de plusieurs endroits que la prochaine génération de consoles Xbox sera entièrement compatible avec tout ce qui se trouve sur vos consoles Xbox One actuelles, y compris votre bibliothèque Xbox 360 via une rétrocompatibilité. Nous avons également entendu dire que Microsoft travaille sur une nouvelle méthode de livraison pour les jeux surnommés "Game Core", que la famille Scarlett supportera quand elle sera prête, ce qui étend le travail que Redmond a fait sur UWP.



Game Core devrait permettre aux développeurs de construire plus facilement des jeux qui fonctionnent non seulement sur les consoles Xbox "Scarlett" mais aussi sur les PC Windows 10, réduisant encore le nombre de studios de travail nécessaires pour faire fonctionner les jeux sur les deux plateformes. Nous espérons en savoir plus sur Game Core soit à la GDC début 2019, soit un peu plus tard à la conférence Build de Microsoft.

Project xCloud est conçu pour vous permettre de jouer à vos jeux de console Xbox sur n'importe quel appareil en utilisant les méthodes de saisie de votre choix, que ce soit un contrôleur Bluetooth Xbox connecté sur un téléphone Android ou par le toucher. Cela dit, le jeu de tir par le toucher semble juste maladroit la plupart du temps, et la plupart des supports de contrôleur de téléphone sont collants et bon marché, car ils ne sont tout simplement pas très demandés. Microsoft semble être au courant.



Nous avons entendu dire que Microsoft a travaillé avec des fournisseurs d'accessoires comme Razer et d'autres pour s'assurer que le jeu Xbox sur mobile est une expérience aussi simple que possible, avec une gamme de nouveaux accessoires, et peut-être même des appareils, qui tireront parti des possibilités mobiles que le projet xCloud apportera.

