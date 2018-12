Nous avons ajouté la compatibilité avec les jeux Xbox existants et futurs en développant

du matériel personnalisé pour nos data centers qui met à profit nos années

d'expérience en matière de console et de plate-forme.



Nous avons conçu une nouvelle lame personnalisable qui peut héberger les composants de plusieurs

consoles Xbox One, ainsi que l'infrastructure associée qui la supporte. Nous mettrons à l'échelle ces

lames personnalisées dans des centres de données à travers les régions d'Azur au fil du temps.

La prochainepourrait être alimentée par unsemi-custom. C'est en toutcas ce que semble connaitreva peut être opté pour une pucesemi-personnalisée pour sa prochaine génération de consoleversion streaming.Ce choix est premièrement du pour la consommation d'énergie et surtout pour permettrede maintenir un prix bas.Cette " pierre angulaire " a été décrite par le responsable de cette fuite comme une version plus sophistiquée de, la plate-forme d'accélération de l'apprentissage en profondeur pour l'IA en temps réelannoncée l'an dernier par. grâce à cela les serveurs et la console s'amélioreront au fildu temps pour prédire les actions des joueurs et ainsi minimiser les latences.Cela permettrait à cette Xbox streaming d’être une console très accessible en termes de prix. L'objectif global de Microsoft est de réduire autant que possible la latence en optimisant leur matériel et leurs logiciels ainsi que leurs data centers.(Vice-président de Microsoft en charge de l'ingénierie logicielle Xbox) :Pour en revenir à l'APU Ryzen 3000 Picasso d'AMD, les spécifications ont fuité il y a seulement deux jours via GeekBench.Le Ryzen 5 3500U, par exemple, est livré avec quatre cœurs physiques et huit threads, avec une fréquenced'horloge de base de 2,10 GHz, 2 Mo de cache L2, 4 Mo de cache L3, et 15 W de TDP. Il devraitcomprendre huit unités de calcul pour un total de 512 processeurs de flux.Bien sûr, cela ne nous donne pas grand-chose en ce qui concerne la puce queutiliserait. Par conséquent, les spécifications peuvent être très différentes selon les besoins de la firme américaine dans ce cas.