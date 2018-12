Way of life

Je voulais juste vous dire que si vous avez une Nintendo Switch, ne passez surtout pas à côté de Lost in Harmony vendu 1€ ! C'est une vraie petite perle, et en plus c'est édité par Playdius, des petits françaisJ'ai également fait un petit récapitulatif des promos interessantes sur Switch (avec les liens pour acheter directement du PC), il y a plus de 250 jeux en promo pour Noêl sur l'eshop !Bon... C'est l'heure d'aller dormir et de faire mes emplettes