Resident Evil 2 Remake arrive à grand pas et je vais vous proposer quelques gameplay de la version finale.Mais la question est : VF ou VO ? Voici deux petits extraits vidéos et dites moi ce que vous en pensezLeon S Kennedy en VO :Claire Redfield en VF :Je n'ai jamais supporté les RE en Français, étant un fan de la première heure, mais je dois reconnaître que le travail ici est excellent

posted the 12/12/2018 at 09:52 PM by tuni