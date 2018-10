Software :

Hardware :

Accessoires :

Le rapport NPD pour le mois de septembre 2018 :Total : 1376 millions USD (en hausse de 7% par rapport à 1285 millions USD en septembre 2017)Matériel : 306 M USD (en baisse de 3%)Les jeux pour PC et consoles : 747 millions USD (au lieu de 744 millions USD)Accessoires : 323 millions USD (en hausse de 43% par rapport aux 225 millions USD)Depuis le début de l'année, les dépenses consacrées au matériel, aux jeux, aux accessoires et aux cartes d’abonnement ont augmenté de 16% par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 8,9 milliards USD. La croissance s’est produite dans toutes les catégories de dépenses, les accessoires et les cartes ayant généré la plus forte croissance en dollars.Les dépenses depuis le début de l'année ont augmenté de 5% par rapport à l'an dernier, pour atteindre 3,9 milliards USD.debat le record pour une exclusivitéa réalisé les meilleures ventes pour un mois de lancement jamais atteint par une exclusivité, et constitue le septième plus grand lancement jamais réalisé par un jeu sur une plate-forme-Il a généré des ventes plus élevées en dollars lors de son lancement que tout autre jeu de cette année et se classe actuellement au troisième rang des jeux les plus vendus en 2018 et au huitième rang des ventes les plus vendues au cours des 12 derniers mois.-Il a aussi réalisé un chiffre d'affaires de lancement supérieur deà celui de tous les autres jeuxpubliés depuis le début du suivi deenprésente le lancement le plus important pour un jeu de course-Il a réalisé les ventes les plus élevées en dollars de mois de lancement de l’histoire de la franchiseétait le septième jeu le plus vendu de septembre.devient le jeu de sport le plus vendu et fait ses débuts en tant que deuxième jeu le plus vendu de septembre et devient instantanément le cinquième jeu le plus vendu en 2018. Il a réalisé les ventes de lancement les plus élevées en dollars mensuels de tous les jeux de genre sports sortis depuis que lea commencé à suivre l'industrie en 1995.-Il représente le lancement le plus important de tous les jeux de la franchiseet s'agit désormais du jeu de sport le plus vendu deà ce jour.surpasseet figure au troisième rang des charts en septembre avec une croissance des ventes en pourcentage du dollar à deux chiffres par rapport au lancement d'il y a un an.est le quatrième des charts de septembre, avec des ventes en dollars mensuelles plus importantes que toutes les éditions de la franchise depuis, et le troisième plus gros chiffre mensuel en dollars de lancement pour un jeu de football de l’histoire.est le cinquième jeu le plus vendu de septembre, réalisant le deuxième record de ventes en dollars du mois de lancement de la franchise, après le lancement exclusif deen 2013.est neuvième et a été le jeu le plus vendu surpour le mois.Veuillez noter que les ventes numériques ne sont pas incluses dans les donnéesLes dépenses en matériel diminuent malgré les gains réalisés par les systèmesetEn septembre 2018, les dépenses en matériel informatique ont chuté depar rapport à l'an dernier, pour s'établir à 306 millions USD. Les gains importants des dépenses consacrées au matérieletont été compensés par des baisses sur toutes les autres plates-formes.Pour la période de 2018 à ce jour, les dépenses en matériel ont augmenté de, pour atteindre 2,4 milliards USD. Les gains de dépenses pour la Xbox One, la PlayStation 4 et les appareils plug-and-play tels que la NES Classic et la SNES Classic ont stimulé cette croissance.Laest la console la plus vendue en septembre et reste la plate-forme la plus vendue à la fois en unités et en dollars. Le matériela atteint le plus haut niveau de ventes pour un mois de septembre pour une console depuis laenLareste la plate-forme matérielle la plus vendue depuis le début de l'année. Le systèmereprésente le matériel le plus vendu du mois en dollars et en unités.Les ventes en dollars suront augmenté en septembre de plus depar rapport à il y a un an et sont maintenant en hausse de plus deà ce jour.Le systèmeest l’élément matérielle plus vendu de l’année en dollars et en unités.Les dépenses totales consacrées aux accessoires et aux cartes de jeu ont augmenté deen septembre 2018 par rapport à l'an dernier, pour atteindre un sommet de 323 millions USD.Depuis le début de l'année, les dépenses ont augmenté depar rapport à l'an dernier, pour atteindre 2,6 milliards USD. Il s'agit également d'un sommet sans précédent, dépassant largement le montant de 1,9 milliard USD généré en 2017 depuis le début de l'année.Pour la première fois dans l'histoire, les dépenses en cartes de jeu de septembre dépassent maintenant celles des accessoires.