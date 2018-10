Il m'a tuer dans la vidéo JPPDes le début du jeu avec l'arrivé du mec en tank,Ou le Choix entre "Attirer son attention sans lui parler" ou "Contempler ces yeux tout en agitant le doigt comme si c'est un penis"Laissez tombez les new Love plus jsais pas quoi, ce jeu la c'est le futur

Who likes this ?

posted the 10/01/2018 at 08:55 PM by amassous